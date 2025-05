Saint-Louis : Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l’arrestation de cinq individus soupçonnés de tentative de trafic de migrants par voie maritime, mise en danger de la vie d’autrui et association de malfaiteurs.

Ces interpellations interviennent à la suite d’une opération de surveillance ciblée dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine. Trois hommes, suspectés d’être des candidats à l’émigration, ont d’abord été arrêtés et interrogés. Ils ont déclaré avoir chacun versé une somme minimale de 450 000 FCFA à deux des personnes arrêtées, désignées comme recruteurs. Ces migrants présumés étaient en route pour rejoindre un point de rendez-vous où ils seraient conduits vers le lieu de départ des embarcations clandestines.

Un dispositif de surveillance renforcé a ensuite permis l’interpellation de vingt individus au total dans les quartiers d’Hydrobase, Pikine 700 et Santhiaba, parmi lesquels figuraient les cinq principaux suspects.

L’enquête est toujours en cours et les mis en cause ont été déférés devant le Parquet financier de Dakar.La DNLT, appuyée par ses antennes régionales, réaffirme son engagement à démanteler les réseaux de trafic de migrants et à garantir la sécurité des citoyens sénégalais face à ce fléau.