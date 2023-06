Les avocats de la défense : » Nous avions toujours dit que Ousmane Sonko est victime d’un complot »

La défense n’interjettera pas appel pour casser la sentence de la chambre criminelle qui a condamné Ousmane SONKO à deux de prison ferme.

« En matière de contumace, il n’est pas possible de faire appel. Mais, sur le plan technique, on avisera pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes posés » a informé Me Bamba CISSE, membre du pool d’avocats de Ousmane SONKO.

La défense a aussi relevé que leur client n’a pas été condamné pour viols et menace de mort.

« Pendant deux ou un peu plus, on nous a vendu un dossier de viol. On nous a vendu un dossier au terme duquel on disait qu’une fille fragile a été violée sous la contrainte et avec des armes par M. Ousmane SONKO. Aujourd’hui, la justice a dit que ce n’était pas vrai » a constaté l’avocat.

Selon la défense, la justice leur a donné raison. « Nous avions toujours dit que Ousmane SONKO est victime d’un complot, d’une conspiration. Et qu’il n’a jamais violé » a indiqué Me Bamba.