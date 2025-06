Autosuffisance en riz : un investissement de près de 800 millions FCFA en cours pour aménager 3 400 hectares à Kolda et Sédhiou

Dans le cadre de sa stratégie vers l’autosuffisance en riz, l’État du Sénégal a lancé un ambitieux programme d’aménagement et de valorisation de 3 400 hectares dans les régions de Kolda et Sédhiou. Un investissement de près de 800 millions de FCFA, cofinancé par la Banque Islamique de Développement, vient soutenir cette initiative à fort impact agricole.

Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre du Projet de Développement de la Chaîne de Valeur Riz (PDCVR), qui vise à renforcer durablement les capacités de production rizicole nationale. Lors d’une mission de supervision des travaux ce lundi 23 juin dans la région de Kolda, le coordinateur du PDCVR, Dr Wally Diouf, a mis en lumière les grandes lignes de cette intervention.

Le projet ambitionne de réaliser des ouvrages de maîtrise de l’eau pour permettre aux producteurs de riz de cultiver en toute saison, indépendamment des aléas climatiques », a-t-il expliqué.

Des infrastructures hydrauliques de pointe

Parmi les ouvrages prévus, on compte notamment :des ouvrages de franchissement pour réguler les eaux au niveau de la vallée, des forages solaires destinés à sécuriser l’irrigation en cas de pause pluviométrique ou d’arrêt précoce de l’hivernage, la construction de seuils rizicoles, la réhabilitation d’infrastructures existantes,

S’y ajoutent des opérations de planage et de lissage des parcelles. Ces interventions visent à rendre les terres plus productives et mieux adaptées aux cultures intensives de riz, dans une région où les besoins en équipements modernes restent importants.

Les femmes de la vallée de Khorine en première ligne

Sur le terrain, les femmes rizicultrices de la vallée de Khorine, bénéficiaires directes du projet, ont salué cette initiative de l’État. Profitant de la visite officielle, elles ont exprimé leurs besoins en matériel de production, notamment des tracteurs, des équipements de récolte et des unités de transformation.

Une doléance prise en compte, selon Dr Diouf, qui a réaffirmé la volonté des autorités de soutenir les petits producteurs :

« L’ambition de l’État est claire : faire en sorte que le potentiel agricole du Sénégal soit exploité 12 mois sur 12. », a rappelé Dr Diouf.

À Kolda comme à Sédhiou, les travaux en cours marquent une nouvelle étape dans la transformation structurelle de l’agriculture sénégalaise, avec pour cap : l’autosuffisance en riz d’ici les prochaines années.