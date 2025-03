Le militantisme féminin et la fête du 8 mars au sénégal

Le militantisme féminin a joué un rôle clé dans l’émancipation des femmes et l’obtention de certains droits. De nombreuses femmes ont mené ce combat pour que la femme occupe une place légitime dans les instances de décision et que ses droits soient respectés.

Nous avons dressé une liste de trois femmes qui ont marqué de leur empreinte l’avenir de la gente féminine au Sénégal.

SOUKEYNA KONARE

Elle est une pionnière dans l’ombre des grandes luttes politiques, née en 1879 à Saint-Louis(nord du Sénégal), elle joua un rôle déterminant sur le droit de vote des femmes au Sénégal.

A une époque où les femmes sénégalaises étaient exclues des débats politiques, elle n’avait pas hésité à bousculer les mentalités. Cousine de Me LAMINE GUEYE, Madame SOUKEYNA KONARE, épouse du BOURBA DJOLOF, BOUNA ALBOURY NDIAYE, organisait à saint louis des soirées de mobilisation suivies de séances de thé pour la massification de l’électorat féminin, une association dont elle était la présidente.

Dans son mémoire de DEA (Diplôme d’études approfondies) intitulé « contribution à la réflexion sur la participation des femmes sénégalaises à la vie politique de 1945 à 2001», Seynabou Ndiaye Sylla rapporte une célèbre anecdote : SOUKEYNA KONARE n’hésitait pas à provoquer son cousin LAMINE GUEYE pour qu’il s’engage davantage. Lors d’une réunion en 1930, en lui lançant publiquement « si tu es le digne descendant de BACAR WALY GUEYE, tu ne devrais pas avoir peur … si tu recules, donne -moi ta place et tu verras comment une femme se conduit » .Sa détermination était bien plus qu’on ne peut l’imaginer, elle mobilisait l’électorat féminin de Saint louis par des évènements sociaux notamment des soirées dansantes suivies de thé. Ces initiatives bien qu’inscrites dans un cadre festif, portaient un message politique clair : les femmes devaient participer activement à la vie publique.

Toutefois il reste toujours des traces de SOUKEYNA KONARE, notamment à travers l’école qui porte son nom dans le quartier Balacoss à Saint-Louis.

ANNETTE MBAYE d’Ernerville

Née le 23 juin 1926 à Sokone, dans la région de Fatick, au sine Saloum, Annette Mbaye d’Ernerville est issue d’une famille chrétienne métisse, originaire de Saint louis. Elle entame ses études primaires et secondaires, à saint joseph de Cluny dans la même ville .

Admise à l’école normale de Rufisque (l’une des quatre premières communes du Sénégal) qui formait des enseignants à une époque où se sont les pétainistes (philosophie politique associée à Philip Pétain) qui avaient conservé la colonie du Sénégal. Mme Annette Mbaye d’Erneville est la première femme journaliste au Sénégal, dans un pays ou l’école française était combattue et les familles étaient hostiles à la scolarisation des jeunes filles.

Passionnée par la communication elle réalise des émissions en français et wolof, sur l’Afrique pour la Sofirad, une société de l’audiovisuelle fondée par Pierre Laval. Elle s’exprime, pour la première fois à la RTF (Radio diffusion télévision française) en 1952.

Rédactrice en chef, elle lance en premier un périodique féminin, “femme de soleil”, puis la revue “Awa”, éditée dans l’imprimerie Abdoulaye Diop, à Dakar. Mme Annette Mbaye d’Erneville avait réussi à gagner le cœur des sénégalais et a y semé la culture de légalité femmes-hommes à travers sa première revue féminin en Afrique “Awa” par rapport à une afro modernité et des revendications sur les droits des femmes.

FATOU SOW SARR

Militante féministe sénégalaise et sociologue Mme Fatou Sow Sarr, joua un rôle très important pour le vote de la loi sur la parité. Chercheure sur les questions de genres en Afrique, elle réussit avec la popularisation à faire élire 64 femmes a l’Assemblée nationale du Sénégal sur 154 députés. Un processus qui a permis de fédérer les femmes leaders des partis du pouvoir comme de l’opposition pour parler d’une même voix et faire face à la tentative des mouvements hostiles a légalité entre femme et homme, de torpiller le projet de loi sur la parité.