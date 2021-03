“Adji Sarr va se rendre très vite compte qu’elle sera l’agneau du sacrifice de ce complot ignoble”, estime Amadou Ba, membre du Mouvement national des Cadres de Pastef. Si le juge d’instruction décide d’inculper la Propriétaire du salon pour proxénétisme, il sera tout aussi obligé de faire pareil pour Adji Sarr qui devra prouver détenir un carnet de vaccination en bonne et due forme pour s’adonner à la prostitution.

Les raisons…

D’après lui, c’est la raison pour laquelle, le Juge fera très très attention avant d’accuser la propriétaire du salon de proxénétisme sans avoir des preuves solides. En effet, si elle est placée sous mandat de dépôt, Adji Sarr la suivra aussitôt aussi. “Voilà la garantie ultime pour la propriétaire d’avoir une audition juste et équilibrée”, renseigne-t-il.

Voie de la vérité…

A l’en croire, dans ce dossier, la voie de la vérité sera étroite et il sera difficile de trouver et prouver plus que le Rapport de gendarmerie. Et une chose est sûre, le juge d’instruction ne pourra pas ne pas faire parler les téléphones de Adji Sarr et du petit Mbaye, sans oublier d’identifier cette fameuse avocate et le médecin qui accomgnaient Adji Sarr dans la voiture.

Propriétaire…

“Je ne parle même du propriétaire de la voiture lui-même, impliqué lourdement dans le dossier des 94 milliards. N’oublions pas que le Juge cherche X, et dans ce dossier, il a plusieurs visages politiques notre X”, déclare Amadou Ba.