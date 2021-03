A peine libéré, Dame Mbodj engage de nouveau le combat

Arrêté samedi dernier lors d’un point de presse en centre-ville, Dame Mbodj a été libéré hier après 48 heures de garde à vue, en même temps que Abdou Karim Gueye. Mais moins de 24 heures plus tard, il soutient qu’il est plus que déterminé pour continuer son combat.

«Nous avons élu le Président pour qu’il change notre existence. Mais là, il nous montre sa force et nous l’impose. On ne doit pas l’accepter. On doit se mobiliser pour que cela change », dit-il sur les ondes de Walf Fm. Dame Mbodj a également dénoncé la façon dont les arrestations se font ces temps-ci et plaide pour l’amélioration des conditions de survie des personnes incarcérées dans les prisons.