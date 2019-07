Audience entre Me Abdoulaye Wade et Alioune Tine : plusieurs questions d’ordre idéologiques et politiques évoquées

Le président Abdoulaye Wade a reçu en audience Alioune Tine, a la demande de ce dernier, fondateur de Afrika Jom Center et membre éminent de la société civile sénégalaise et africaine. Plusieurs questions d’ordre idéologiques et politiques notamment la question de la Démocratie en Afrique, plus précisément au Sénégal, les réformes des institutions, ainsi que celles afférentes à la justice ont été évoquées.

Ils ont revisité ensemble la vie politique au Sénégal des indépendances à nos jours avec la mise en exergue des dates phares en termes de Démocratie au Sénégal en l’occurrence.. Des échanges fructueux se sont également tenus sur les réponses urgentes à apporter aux contexte et à la situation actuels du pays.

Le Président Wade s’est rappelé des multiples batailles menées dont les formes et les caractères ont été divers et variés. Il a rappelé ses batailles avec le Président SENGHOR au plan africain alors qu’il travaillait comme expert de l’Organisation de l’Union africaine ( OUA). Dans les discussions, Alioune TINE est revenu sur les choix stratégiques et tactiques que le Président Wade avait eu à adopter dont le fameux ‘’corps à corps ‘’ adopté comme forme de lutte, contrairement à beaucoup d’autres acteurs politiques de cette époque qui étaient dans la clandestinité. Ainsi, en tant qu’acteur politique, il a réussi à arracher son récépissé de parti politique donnant naissance officiellement au Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

Au demeurant, le Président WADE a tenu à souligner devant son hôte le rôle joué par des personnalités socialistes prestigieuses comme le ministre Babacar BA et l’ambassadeur et maire de Saint-Louis M. André GUILLABERT qui ont réussi un tant soit peu à pacifier les relations heurtées entre SENGHOR et lui. Alioune TINE a également tenu à saluer les débats de haute facture qu’il a eus avec Me WADE sur l’évolution de la démocratie, l’histoire de la démocratie et sur ses différentes formes au Sénégal et en Afrique.

Les exemples comparatifs de démocratie majeure aux Etats Unis, en France , en Angleterre et en Suisse précisant , par la même qu’il n’existe pas une Démocratie mais plusieurs formes de Démocratie. L’Afrique également connaît d’autres modèles de démocratie en construction.