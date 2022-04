Audience au Palais : Le maire élu de Yoff sous la bannière de YAW s’explique

Seydina Issa Laye Samb, maire élu de la Commune de Yoff sous la bannière de Yewwi Askan Wi s’explique sur son audience au Palais. Face à la presse, le maire de Yoff déclare que cette rencontre avec le chef de l’Etat “n’a jamais été question d’audience politique ou de volonté de transhumance.”

De quoi s’agit -il en vérité ? Seydina Issa Laye Samb renseigne plutôt d’un conflit foncier dont il urge de saisir la plus haute autorité du pays.

“Lors de nos visites de proximité durant la campagne électorale, nous avons rencontré le collectif des habitants des cités Diamalaye, Poste et Djily Mbaye. Les populations nous avaient fait part de leurs préoccupations légitimes relatives à des constructions sur le domaine public maritime depuis plus de deux décennies. Cette situation continue de causer des désagréments, des nuisances et une altération du cadre de vie au niveau desdites cités et de la plage.Il était donc convenu, comme pratiquement dans tous les conflits fonciers, de saisir la plus haute autorité du pays afin de trouver une solution”, a fait savoir le successeur de Abdoulaye Diouf Sarr à la Commune de Yoff.

Selon lui, c’est le Collectif sous la conduite des responsables de la cité Diamalaye, en accord avec la mairie, qui avait sollicité une rencontre avec les autorités étatiques. Sachant que le domaine public maritime, “rappelons-le, ne peut être déclassifié que par décret. “C’est donc au nom du principe intangible de la continuité de l’Etat et du service public malgré les atermoiements et le laxisme de l’équipe sortante sur cette affaire que nous avons décidé d’accompagner le collectif dans la recherche de solutions et le cas échéant dans la valorisation du site par l’aménagement d’aires de jeu, d’espaces marchands et de tout autre projet d’utilité publique”, se justifie le maire de Yoff tout en soulignant qu’il a informé ses collègues de Yewwi Askan Wi de sa rencontre avec le Président Macky Sall.

Pour ce qui est des considérations sur les réseaux sociaux, qu’il déplore, le maire de Yoff a saisi l’occasion pour réitèrer son ancrage dans la coalition Yewwi Askan Wi.