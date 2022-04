Élections législatives : Les pêcheurs artisanaux se mettent en position

Les pêcheurs artisanaux seront sur la ligne de départ pour les prochaines élections législatives. C’est la décision principale issue de leur rencontre tenue au quai de pêche de Rufisque, en présence de leur coordonnateur Pierre Mboup.

Le Cadre de concertation des acteurs de la pêche artisanale compte s’aligner sous sa propre bannière, en somme le « Mouvement And suqqali napp gui ». Les pêcheurs artisanaux ne veulent pas rester à la périphérie des instances de décision, où les questions concernant leur secteur sont traitées sans leur avis.

Les premiers coups de semonce ont été envoyés pendant les élections territoriales, où beaucoup parmi eux étaient sur les listes. Le coordonnateur, Pierre Mboup, adjoint au maire de Rufisque-Ouest et 7e adjoint au maire de la ville, a expliqué que leur participation est motivée par l’absence de prise en charge de leurs problèmes par les politiques, malgré les nombreuses alertes et sorties médiatiques pour attirer l’attention sur la situation que traverse la pêche artisanale. A titre d’exemple, il rappelle la crise vécue par le secteur depuis deux ans, sans que personne ne leur soit venu en aide, ni pouvoir ni opposition. C’est pourquoi, « pêcheurs, mareyeurs, transformatrices, ont décidé d’investir l’Assemblée nationale, pour se faire entendre ». « Nous voulons changer le système qui gouverne notre secteur, où chaque ministre qui passe fait ce qu’il veut sans nous associer. Il faut que cela cesse et nous allons mettre en place notre liste pour les Législatives », a dit Pierre Mboup.

Dans le sillage du coordonnateur du Cadre de concertation des acteurs de la pêche artisanale, Abdou Keïta, venu d’Elinkine, met pouvoir et opposition dans le même sac. C’est pourquoi, ils ont décidé de se tenir à équidistance des chapelles politiques pour prendre en main leur destin. « Nous avons prévu d’aller aux Législatives, seuls. Ni avec la mouvance présidentielle ni avec l’opposition, parce que nous avons constaté que depuis plusieurs années, le secteur de la pêche a été oublié. Ça, je le dis fort, nous constatons beaucoup de problèmes dans le secteur de la pêche que l’Etat n’arrive pas à solutionner. Quand vous prenez les conflits que les pêcheurs ont en haute mer avec les bateaux étrangers, c’est grave. Comment voulez-vous qu’en tant qu’acteurs de la pêche, nous restons à dormir sur nos oreillers et à regarder les gens traiter tous les problèmes sans les problèmes des pêcheurs ? », s’interroge-t-il.

Ces pêcheurs, mareyeurs et transformatrices de produits halieutiques qui disent n’avoir que la mer et ses ressources pour exercer leur métier, ne veulent plus « être mis sur la touche ». C’est pour cela qu’ils ont «décidé de partir à l’Assemblée nationale, pour défendre tout ce qui touche à la pèche», a dit Abdou Keïta.

Le mouvement « And suqqali napp gui » qui regroupe des acteurs de la pêche artisanale, entre Cap-Skirring et Saint-Louis, dit ne pas craindre l’obstacle des parrainages, car ses membres se comptent par milliers du nord au sud et promet de rafler la moitié des sièges à l’Assemblée. « Nous allons récupérer la moitié de l’Assemblée nationale. De Saint-Louis au Cap-Skirring, nous avons des milliers de pêcheurs, de femmes transformatrices de poissons, tout ce qui touche à la mer, nous sommes des milliers », promet Abdou Keïta.