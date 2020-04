En conférence de presse, ce vendredi, Mansour Faye s’est aussi expliqué sur l’attribution du marché du riz au patron de Planet Kebab, pour un montant de 17 milliards de francs CFA. « Il est dit que vous avez attribué le marché à ce dernier parce qu’il est votre ami », lui a posé le journaliste Babacar Fall. Une question qui fâche.

« Si vous me reposez la question, je dépose une plainte contre vous. Parce que, ce que vous dites est infondé », a répondu le ministre, qui visiblement, n’a pas apprécié la question. Pour ce qui est de l’autre société attributaire du marché du riz et qui ne se trouverait pas sur le registre du bureau d’appui à la création d’entreprise de l’Apix, le ministre n’a pas voulu s’y prononcer.

S’agissant de l’entreprise de l’homme d’affaires et député sénégalais Demba Diop Sy qui a gagné le marché du transport des vivres de l’aide alimentaire pour assister les populations vulnérables en cette période de crise sanitaire, Mansour Faye dira : « Je ne connais pas Diop SY. L’entreprise qui a gagné le marché a rempli les critères. Les marchés ont été attribués à des personnes morales et non des personnes physiques ».