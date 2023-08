L’Anacim a publié son bulletin météo pour les prochaines 24 heures. Selon l’agence, des pluies et averses sont attendus dans plusieurs zones.

« Au cours de la journée, le ciel sera passagèrement nuageux sur le Nord et le Centre du pays à nuageux dans les régions Sud avec des risques d’averses sur Kédougou, Tambacounda, Bakel et Kolda. A partir de cette fin de soirée allant à la matinée de demain, des manifestations pluvio-orageuses pourraient intéresser les localités Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) avec des risques d’extension vers le Centre-Sud (Kaffrine, Kaolack, Fatick). Sur le Centre-Ouest (Diourbel, Thiès, Dakar) le ciel sera nuageux avec des risques de fines pluies par endroits«, annonce l’Anacim.

“La chaleur humide sera marquée sur le territoire national avec des maximas de températures journalières qui seront compris entre 31°C à Thiès et 41°C à Matam. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents souffleront de secteur Nord-ouest à Ouest devenant Sud-ouest sur les localités Sud-est et d’intensité faible à modérée”, ajoute l’Agence.