Après la sortie de BBY: Le message de Yewwi Askan Wi aux Sénégalais

A l’issue des premières tendances relatives aux élections locales de ce dimanche 23 janvier, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), dans un communiqué a reconnu sa défaite dans certaines localités du pays en particulier Dakar et Ziguinchor. Après plusieurs résultats favorables, Yewwi Askan Wi (YAW) a tenu également à remercier les Sénégalais. En son nom et en celui de la coalition, Ousmane Sonko a tenu leur livrer un message empreinte de reconnaissances, de joies et de promesses, à travers sa page Facebook. Le voici!

«Jërëjëf (Merci) de nous avoir accueillis dans vos villes, dans vos communes, dans vos rues, dans vos maisons. Jërëjëf de nous avoir accueillis durant toute cette campagne électorale. Jërëjëf de nous avoir accompagnés sur les milliers de kilomètres parcourus à travers l’étendue du territoire, d’Est en Ouest, du Nord au Sud. Jërëjëf de nous avoir accordé de votre temps, de votre énergie et de votre attention pour écouter le message d’espoir et d’avenir que nous sommes venus vous délivrer. Jërëjëf de nous avoir témoigné votre fierté et votre engagement à construire un Sénégal prospère et souverain. Cette campagne a été belle et réussie grâce à vous. Encore une fois, merci ! Rendez-vous très vite pour célébrer la victoire du peuple ».