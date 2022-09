La défaite de Benno Bokk Yaakar continue de diviser la mouvance présidentielle en France. Si certains ont vite fait d’attribuer la paternité de ce naufrage électoral à “certains responsables de l’APR” qui auraient appelé à voter contre la liste conduite par Mme Astou Fall, lors des dernières législatives, pour Mme Fatoumata Lobath, “c’est une défaite collective qu’on ne peut attribuer à une seule personne ou à un groupe d’individus.”

Pour cette responsable de la première heure de l’APR –c’était lorsqu’on ne parlait de l’APR que dans les foyers des travailleurs immigrés-, cette déroute de la mouvance présidentielle était prévisible “à cause des rivalités internes et des méchancetés gratuites dont certains faisaient montre à l’endroit des militants.” Aussi, Mme Fatoumata Lobath croit savoir que “cette défaite n’est pas un rejet de la personne du président Macky Sall qui reste très aimé” dans la diaspora. “C’est nous, les responsables de l’ARP qui sommes responsables de cet échec. Le président Macky Sall nous a tout donné, des postes etc. mais ce sont les querelles de camps qui ont sapé tout le travail.” A fait savoir Mme Fatoumata Lobath dans un entretien exclusif accordé à Kéwoulo.

Pour preuves de ses dires, celle qui a été parmi les premières à répondre favorablement à l’appel des foyers d’immigrés à venir rejoindre la coalition “Macky 2012” a évoqué les brillantes victoires de Benno, lors des dernières élections législatives comme présidentielles de 2012 et 2019. Mais, avec ces dernières élections législatives, tout le monde a vu que le député sortant, Demba Sow, n’a pas participé à la campagne électorale; frustré qu’il est du fait que c’est Mme Astou Fall qui a été désignée à sa place. Comme Demba Sow, des responsables de Benno, en France, ont montré du doigt Mme Awa Diop Mbacké, l’ancienne présidente des femmes de l’APR de France.

Toujours contestée par les troupes, la pionnière de l’APR France a fini par quitter la France et son envié poste de Vice-consul pour un fauteuil plus juteux et plus discret de ministre conseiller. Bien qu’absente de France, l’intrigante Mme Mbacké continue d’occuper les débats de salon comme les conversations téléphoniques. A en croire certaines sources proches du palais, des responsables de l’APR ont fait savoir au chef de l’Etat que son ancienne responsable des femmes du parti aurait organisé une grande fête à Paris pour saluer la défaite de la mouvance présidentielle. A en croire Fatoumata Lobath, cette affirmation est fausse. “Personne n’a jamais fêté notre défaite en France. Ils essaient de mettre à mal le président de la République avec des responsables de la première heure.”

Si Mme Fatoumata Lobath a apporté un démenti formel au Saabar qui aurait été organisé par Mme Mbacké, pour fêter la défaite de Benno en France, sur le cas du député sortant, Demba Sow, elle a refusé de se prononcer. Toutefois, Mme Fatoumata Lobath a laissé entendre que “après cette défaite, il (leur) appartient de se remobiliser pour les prochaines échéances.” Et, puisque aucune autre échéance n’est à l’horizon avant la présidentielle, certainement que la responsable APR de France va recommencer à mobiliser leurs soutiens pour préparer le 3ème candidature du président Macky Sall à l’échéance de 2024.