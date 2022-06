“L’eau d’une larme est un prisme Qui transfigure l’univers.”

François Coppée.

Comme vous le savez, le Président Macky Sall a effectué, un séjour en France, il y a quelques jours. Par la même occasion, il était prévu une rencontre, avec les militants, les sympathisants, et des responsables de régions du Sénégal, afin de désamorcer, de nombreuses crises. En effet une escalade d’incidents, liée à l’amateurisme, pour ne pas dire l’incompétence notoire des pseudos responsables du parti en France, était à l’origine de cette implosion imminente.

Deux grands temps forts, ont pu être relevé. Le mini meeting, non annoncé à la résidence de l’ambassadeur et des audiences faites dans la nuit du vendredi 10 juin 2022, jusqu’au levé du soleil, puis la séance de au-revoir, le samedi 11 juin 2022. Au cours des 4 jours précédents, l’arrivée du Pr Macky Sall, plusieurs annonces contradictoires, du coordinateur par intérim, se sont succédées.

Toutes plus fausses les unes que les autres.

Cette cacophonie, ne laissait rien présager de bon, et nous pouvions lire entre les lignes, la détresse de l’équipe par intérim. Bien évidemment, la peur que la vérité ne jaillisse, l’égocentrisme et l’incompétence a laissé place à un bordel incommensurable. Les militants, sympathisants, les responsables des mouvements et régions, ont été drainé vers la résidence, comme du bétail. Entre barrières de sécurité, agents de sécurité, forces de l’ordre. Il y régnait une atmosphère d’abattoir.

La plus déplorable et abject des désorganisations, depuis ma venue dans le parti APR-France. A tel point, que le lead de la rencontre fut orchestré par le Président et son épouse.

De quoi rester bouche bée. Mais la cerise sur le gâteau fût le samedi 11 juin 2022.

Où, il était annoncé une rencontre, entre le Président avec BBY, les Cadres et la Cojer. A ma grande surprise, il s’agissait d’une séance de au-revoir. Après 14 ans dans le parti APR-France, je pense un tant soit peu, savoir de quoi, il en retourne.

En outre, j’ai eu a porter de nombreuses luttes, dans l’arène politique.

En contribuant au rayonnement du parti à travers l’organisation de rencontres, de prises de positions, qui resteront dans les annales de l’APR-France. A savoir la journée des retraités de la Diaspora sénégalaise de France, mais encore en initiant la plateforme des mouvements de soutien au Président Macky Sall, pour l’élection présidentielle 2019 et par mes différentes prises de positions et contributions sur le volet sanitaire, durant la crise Covid. Je profite de cette parenthèse pour saluer la mémoire de nos défunts et réitérer mon soutien aux familles endeuillées. Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. Vous le comprendrez , le parti APR-France, présente de nombreux stigmates, sur lesquels, je ne reviendrais plus.

Par contre je m’attarderais sur ses lésions.

La 1er fut la papule sous l’ère lointaine de la 1er DSE de France. Suivi d’une évolution défavorable, se transformant en macule sous le 2em ère, et enfin la pustule sous la coordination, par intérim de ce que j’appellerais gravats. Cette pustule a éclaté, laissant son exsudat purulent et malodorant salir, ce qui restait de l’Apr-France.

A l’heure de la mobilisation, des crises sanitaires, sociales et alimentaires en cours et à venir, nous sommes tirés vers le bas, par des individus habités par des intérêts personnels, qui se mènent une guerre sans merci, avec pour devise le quoi qu’il en coûte. Ce quoi qu’il en coûte, nous a achevé, au point où le joyau Apr-france est devenu une babiole. Une babiole, qui ne fait plus rêver, qui n’attire plus. Une babiole qui ne s’intéresse plus, voir pas aux intérêts communs de sa nation. Une babiole, qui se combat au lieu de combattre le mal qui nous entoure. Une babiole nombriliste, qui oublie son électorat et qui ne la préserve pas .

Une babiole qui ne tente même pas de briller, mais, qui penche vers le côté obscur. Ainsi, vient ma décision de quitter le parti APR. Un parti sans école du parti, où j’ai fait mes armes. Un parti où j’ai rencontré de belles personnes. Un parti, qui m’a révélé la vraie nature humaine “sénégalaise”. Un parti qui m’a fait grandir …

Mariama Diallo