Appréciation et notation du régime du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Mouvement Sénégal 0bjectif sur (0S)

En tant que citoyen sénégalais engagé et observateur attentif de la vie publique, je tiens à exprimer ma grande satisfaction quant aux efforts fournis par le régime du Président Bassirou Diomaye Faye, avec à ses côtés le Premier ministre Ousmane Sonko, en matière de :

Lutte contre le détournement des deniers publics,

Réduction de l’impunité au sein de l’administration et des élites,

Promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de l’éthique dans la gestion publique.

Depuis leur accession au pouvoir, ce tandem incarne une volonté politique forte et des actes concrets en faveur de l’assainissement de la gestion publique. Les signaux envoyés au peuple, tels que les audits, les déclarations de patrimoine, la révision des contrats publics douteux, ou encore la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux, traduisent une rupture salutaire avec les pratiques du passé.

Cette démarche, courageuse et ambitieuse, mérite d’être saluée, soutenue et encouragée par l’ensemble des citoyens, de la société civile, et des partenaires du Sénégal. J’invite la classe qui se dit » » opposition » » et « « société civile » » » de faire preuve de responsabilité en participant à la construction du pays et non à la destruction en priorisant l’intérêt général en apportant leur contribution objective au lieu de se convertir en antagoniste,

J’attribue à ce régime la note de 9,5/10, avec un haut niveau de satisfaction citoyenne.

Avec une telle dynamique, le Sénégal s’engage résolument sur le chemin de la restauration de la confiance, de la justice sociale, et de la réhabilitation de l’intérêt général.

Je félicite ce leadership nouveau et invite chaque citoyen à jouer sa partition pour un Sénégal plus juste, plus éthique et plus prospère.

Amadou WONE

Fondateur du mouvement citoyen Sénégal Objectif Sûr (OS) Responsable sécurité et citoyen engagé