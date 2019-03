Appel au dialogue national: Mimi Touré appelle l’opposition à répondre à Macky Sall

Après la proclamation des résultats du scrutin du 24 février, le président lors de son prèmier face à face avec la presse a fait par de son dialogue dont qu’il invite tous les acteurs politiques à repondre à son invitation. L’ex prèmier ministre, Mimi Touré eprouve c’est une opportunité pour argumenter les différentes idées.

« Le président a tourné une nouvelle page en faisant appel à tous les acteurs politiques. Mais cette journée a deux invités d’honneur : Me Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Dans la mesure où chacun a le droit de venir avec ses idées vers un guide supérieur. L’importance de ce dialogue doit être saisi par l’ensemble des acteurs et répondre à l’appel.

C’est à la justice de se charger des affaires judiciaires. Comme vous le voyez le président appelle de ses vœux de passer à une autre étape. Donc c’est une opportunité pour tout le monde, plus particulièrement pour l’opposition s’ils ont des idées à faire par c’est le moment idéale », affirme l’ex ministre de la justice et membre de l’équipe de campagne du candidat Macky Sall.