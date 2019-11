Amadou Bâ : « Le Forum de Dakar est une réussite »

Face à la presse, hier, à la fin des travaux du sommet de Dakar sur la paix et la sécurité, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a affirmé que toutes les attentes ont été satisfaites. « C’est une option. Un choix. Depuis trois mois, nous travaillons sur ce sommet et nous avons décidé de ne pas inviter plusieurs chefs d’État à la fois. Mais un seul pour lui laisser la liberté de ton pour s’exprimer. C’est pourquoi nous avons choisi le Président mauritanien. Le Sénégal n’a pas de problème à mobiliser les chefs d’État », a martelé Amadou Bâ dans Libération. Non sans entrer dans des visions futuristes.

Et de poursuivre : « Nous voulons faire du sommet de Dakar, un Davos de sur paix et la sécurité au monde. Il ne s’agit pas de convier de chefs d’État. Nous avons choisi d’intéresser plus de chercheurs et d’experts. Les Présidents, c’est beaucoup plus de protocole. Et quand ils sont là, les ministres et les experts ne parlent pas. Et s’il fallait les inviter, il aurait fallu plus d’une semaine pour dérouler ce sommet », a-t-il répondu. En effet, un millier de participants, plus de 300 experts et 70 intervenants ont répondu présent en fonction des sujets. Aussi, Amadou Bâ affirme sans ambages que « le Forum de Dakar est une réussite ».