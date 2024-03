Amadou Ba le candidat de la mouvance présidentielle a fait face à la presse ce lundi 25 mars 2024 après la tenue de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024. Dans une déclaration très courte, l’ancien premier Ministre a tout d’abord annoncé que le peuple Sénégalais vient une fois de plus de démontrer au monde entier la maturité et la vitalité de son modèle démocratique.

Dans sa communication Amadou Ba a souligné que l’élection présidentielle est organisée dans des conditions inédites. Malgré les imperfections, cette élection demeure la meilleure dans l’histoire politique du Sénégal. Vu les tendances actuelles, le peuple Sénégalais a porté son choix au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à qui, je réitère mes félicitations. Je lui souhaite un souhaite

Je lui souhaite un succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l’accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. C’est pour moi le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d’ici et de la diaspora. J’associe dans ce remerciement, toute la classe politique, notamment mes adversaires d’un soir.

‘’J’ai saisi l’occasion pour féliciter l’administration pour la parfaite organisation de cette élection. Dans le même esprit, je salue la vitalité de nos institutions qui ont donné la preuve de leur crédibilité et de leur efficacité. ’dit-il.

En effet, organisé dans des conditions inédites et au travers mille et une difficulté, la présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l’une des mieux organisées des plus transparente, des plus paisibles et des plus sincère. Rappelle-t-il.

Par ce comportement, le peuple sénégalais à conforter, la bonne santé de notre démocratie des centre urbains au plus profond de notre campagne et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs par l’expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité nos compatriote ont conforté le statut de démocratie majeur de notre pays.