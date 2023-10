Alioune Tine: « Macky doit ordonner sans délai la libération de Sonko et de tous les détenus politiques… »

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine demande au président de la République, Mack Sall d’ordonner sans délai la libération du leader de l’opposition et de tous les détenus politiques des prisons de Dakar.

« Le PR Macky Sall doit ordonner sans délai la libération du leader de l’opposition et de tous les détenus politiques des prisons de Dakar », demande Alioune Tine. Selon lui, les Sénégalais sont reconnus dans certains pays comme des réfugiés politiques. Et c’est la marque la plus négative de la politiques des droits humains depuis les années 90.

« Senghor 1er PR du Sénégal avait libéré tous les détenus politiques dans les années70. Il est dommage qu’au Sénégal aujourd’hui qu’on ait les détenus politiques les plus nombreux de la sous région. Cela va constituer un stigmate qui va poursuivre l’image du Président Sénégalais né après les indépendances et formé par l’école de la République », déclare-t-il.

A propos de l’école de la République, Alioune Tine estime qu’il est tant pour le PR Macky Sall et le PM de veiller à donner corps sans délais aux revendications des étudiants des Universités qui réclament l’ouverture des amphis et qu’en retour la seule réponse qu’on leur sert c’est les lacrymogènes, les matraques et les détentions arbitraires.

« On voudrait inciter les jeunes à prendre les pirogues et fuir qu’on ne ferait pas autrement. Il est plus que tant pour les autorités qui nous gouvernent de retrouver la voie de la raison et de la lucidité et ouvrir le dialogue avec les citoyens, les écouter, dialoguer avec eux pour résoudre leurs problèmes. Ils ont été élus pour ça et non pour leur compliquer l’existence. Plus que jamais revenir à Mandela et à la politique de Ubuntu et à notre tradition nawlante qui lui fait écho », ajoute M. Tine.

« PR Macky Sall, encore une fois, nulle n’est plus légitime pour vous conseiller, je vous prie de libérer immédiatement Sonko et tous les détenus politiques et d’ouvrir les Universités. Ci Njek Rek Nak », demande Alioune Tine.