Algérie : Tebboune appelle au retour à la légitimité et refuse une intervention militaire au Niger

Collusion entre les services secrets, la justice et la police des blancs dans le Dossier X Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada : cachot de magouilles, de triches, de néonazisme, de combines, de manipulations, et de banditisme d`états voyous !***** Le Canada, ses barbouzes et le néo-nazisme politico-polico-judiciaire services secrets !* ON FAIT LE PROCÈS TOP SECRET ENTRE NOUS. QUE CHACUN PORTE SA CAGOULE AVANT QU'ON COMMENCE ! C'EST LA JUSTICE PARALLÉLE ANOMIQUE. LE PEUPLE PASSIF N'Y POURRA RIEN. LES JUSTIFICATIFS A DORMIR DEBOUT LUI SERONT SERVIS POUR NE PAS AIDER LA CAUSE DE LA JUSTICE ET AIDER LA CAUSE DE LA JUSTICE PARALLÉLE. BIENVENUE A LA JUSTICE PARALLÉLE ANOMIQUE AUX PROCÈS SECRETS !*Lorsque des services de renseignements racistes, comploteurs, magouilleurs, menteurs et manipulateurs souffrent avec évidence de problèmes d'éthique, de morale et d'intégrité, la vigilance dans les établissements d'enseignement et partout ailleurs est de mise : procès top secret, néonazisme, banditisme et criminalité d'états voyous. ***