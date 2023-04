La ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall a profité du lancement de la fête de l’Europe au Sénégal pour vanter la démocratie sénégalaise auprès des partenaires.

La présidente du mouvement ” Osez l’Avenir ” est persuadée que le Sénégal est et restera une grande démocratie.

“Le Sénégal est et restera cette grande démocratie aux institutions forte, où la majorité gouverne ; l’opposition s’oppose et prend sa part dans la vie politique, institutionnelle du pays, à l’Assemblée nationale et dans toutes les instances électives“, a dit le chef de la diplomatie.

Selon toujours la ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, “le Sénégal est une démocratie où la société civile a sa place, vit, palpite, arbitre et prend part au dialogue et à la discussion politique. Le Sénégal est une démocratie où la justice est indépendante, où les libertés fondamentales sont sauvegardées “.

Lors de cette rencontre avec la presse qui s’inscrit dans le cadre du 73e anniversaire de l’Union Européenne, l’ambassadeur et Chef de la Délégation de l’Union Européenne (UE) au Sénégal, Marc Pisani, est revenu sur la célébration de la quinzaine européenne au Sénégal.