“L’Etat du Sénégal, à travers le Plan Sénégal Emergent, ambitionne de faire de la plateforme AIBD le premier hub aérien sous-régional à l’horizon 2035. A ce titre, nous avons élaboré une stratégie AIBD Hub Aérien 2035 qui s’appuie sur 4 piliers et se décline en quinze (15) projets-phares“, a déclaré Abdoulaye DIEYE, directeur général de l’AIBD lors de la cérémonie de signature.

Pour l’accès et la connectivité, dit-il, “une part belle est accordée au programme de reconstruction/réhabilitation des aéroports régionaux afin de les mettre en phase avec les meilleurs standards en terme de sûreté et de sécurité”.

“Nous souhaitons tirer parti de la technologie afin d’améliorer l’expérience des voyageurs, notamment à travers la digitalisation et la mise en œuvre d’équipements innovants pour faciliter le parcours passagers et améliorer la gestion de nos plateformes aéroportuaires“, a poursuivi le directeur général de l’AIBD.

Selon Abdoulaye Dièye, des pôles d’activités économiques seront développés autour de nos aéroports afin de diversifier nos sources de revenus. Ce qui met en lumière le concept « Smart City » qui s’intègre parfaitement avec le programme « Smart Senegal » que SENUM SA réalise actuellement”.

Faire du Sénégal un hub numérique à l’horizon 2035

A en croire M. Dièye, les initiatives en cours, portées par des privés et des structures publiques comme SENUM, y contribuent fortement.

A titre d’exemple, souligne-t-il, les “travaux d’installation du câble sous-marin 2Africa, qui reliera 33 pays à travers 3 continents (Europe de l’Ouest, Moyen-Orient, Afrique), viennent notamment d’être lancés ce 31 octobre.

Avec cette infrastructure, c’est notre capacité pour le haut débit qui sera considérablement renforcée“.

D’après le DG de l’AIBD, ces initiatives concourent à mettre en œuvre la stratégie Sénégal Numérique 2025 qui vise à “faciliter l’accès aux services numériques ; Mettre en œuvre une administration connectée au service des citoyens et des entreprises ; Promouvoir l’industrie numérique en tant que créatrice de valeur ; Diffuser le numérique dans les secteurs économiques prioritaires“.

Pour Abdoulaye DIEYE, cet accord contribuera à accompagner AIBD dans la relève du défi de l’innovation et de la résilience.

Selon lui, il s’articulera autour du “conseil dans le domaine du numérique ; de la mise en œuvre de solutions d’infrastructure pour améliorer notre connectivité et accompagner notre transformation digitale ; de la collaboration en matière de cybersécurité et de la formation dans le digital ; de la mise en place d’une démarche éco-responsable avec le recyclage des déchets électriques et électroniques“.