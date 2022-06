Plus une manière de gérer la cité, la politique est un art de servir ses semblables. Et le chef de cabinet de la DGPU a manifestement compris ce sacerdoce, cette responsabilité.

Malgré ses frustrations liées aux investitures pour les locales et récemment pour les législatives où il a été de manière surprenante zappé, Ousmane Noël Dieng n’en demeure pas moins un humanitaire au service de sa région Kaolack. Apres les actions sociales menées au mois de ramadan pour soulager les populations , et le “Korité pour tous“, il réitère ses actes de bienfaisance en initiant le “Tabaski pour Tous” pour aider les populations démunies de son Saloum Natal.

Un golden boy conscient de son parcours

Issu d’une famille modeste, le »fils » politique du ministre Diene Farba Sarr a gravi les échelons malgré les difficultés pour avoir une place au banquet des sommités de ce pays .Mais malgré ce succès, ce play-boy qui ne badine pas avec la sape est conscient que les populations de sa région natale ont besoin d’être aidées. C’est pourquoi il ne ménage aucun effort pour endosser cette responsabilité qui est tout sauf une sinécure. Et depuis plusieurs années, il a fait du social, sa contribution au développement de Kaolack et du Senegal.

L’APR de Kaolack sera avec lui ou ne sera pas..

Pieux et affable , Ousmane Noël Dieng est dans le “cœur” des Kaolackois. Et vouloir gagner cette région sans lui serait une mission hasardeuse pour le président Macky Sall. Il a sans aucun doute plusieurs jeunes qui le soutiennent sans réserves. Et ils ont déjà tiré la sonnette d’alarme pour sa non désignation sur les listes pour les élections législatives . Invitant le chef de l’Etat a avoir plus de considération pour leur leader. Sinon instent-t-ils, ils sont prêts à voter pour l’opposition dans une région où BBY est en perte de vitesse deja. Néanmoins , le chef de cabinet du ministre Diene Farba Sall continue d’impressionner par son calme et son désir ardent d’aider les populations de sa localité.