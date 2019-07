Un collectif de Sénégalais basés en France vient de jeter un pavé dans la mare. Alors que le gouvernement avait laissé entendre que Frank Timis n’avait plus aucun intérêt pétrolier au Sénégal, Boubkeur Bengelloun ont annoncé qu’à travers une alliance complexe, l’ami intime du frère du président sénégalais dispose toujours d’actions sur des blocs pétroliers au Sénégal.

Ils sont Sénégalais et encartés dans l’opposition, pour certains. Sans étiquette politique pour la grande majorité. Ils ont cela en commun qu’ils sont foncièrement attachés à la sauvegarde des intérêts du Sénégal. Et pour cette cause, ils organisent, depuis plusieurs mois maintenant, des rencontres hebdomadaires dans les places publiques parisiennes pour, disaient-ils «dénoncer les dérives dictatoriaux du Président Macky Sall.» Organisés autour de Boubkeur Bengelloun, ils ont à leur actif plusieurs dizaines de marches organisées, sur l’ensemble du territoire français pour réclamer plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal.

Après avoir passé l’hiver et le printemps à dénoncer les errances du régime et enregistrés des blessés, tabassés par les gros bras de l’APR, les activistes sénégalais de Paris ont décidé de monter en grade. Finies les opérations d’enfarinade dont l’entourage du chef de l’Etat comme, Mme Mbacké Ndèye Awa Diop, la vice consul, ont été victimes. Désormais, Boubkeur Bengelloun et compagnie ont modernisé leur combat et se sont adaptés aux normes démocratiques. Après avoir été reçu au siège de l’ITIE où les membres de cette organisation qui lutte pour la transparence des produits extractifs des Etats ont été sensibilisés sur «les malversations organisées par Macky Sall, son frère Aliou Sall et Franck Timis, et annoncé le dépôt d’une plainte au pénal contre ces derniers, en France, les activistes Sénégalais ont posé un acte majeur, ce samedi.

Après plusieurs heures d’échanges, ils ont mis en place le Collectif citoyen des Sénégalais de France pour la Défense et la Sauvegarde des Ressources Naturelles (CCSFDSRN). Un rassemblement radical qui ne compte pas laisser du répit au gouvernement sénégalais. Et dès sa mise en place, actée par un procès-verbal, ce collectif, qui a désigné Boubkeur Bengelloun comme son président, a annoncé les couleurs en déclarant que, contrairement à ce que le régime veut faire croire à l’opinion, Franck Timis est toujours actif dans la gestion du pétrole sénégalais. Pour ne plus être assujetti au rapport de l’Ige qui l’avait épinglé en 2012 et dénoncé son manque d’assise financière et d’expérience technologique, il s’est associé à Petro-Nor, une compagnie appartenant à 50% à Abu Dhabi. Avec cette alliance, il devient plus que légitime puisque son partenaire a une expérience et des moyens hors du commun.

Et, alors que l’Etat du Sénégal a annoncé –sur sa carte permis blocs libres de octobre 2018- avoir repris les licences d’Africa Petrolium Corporation sur Rufisque Offshore, pour les céder à la compagnie Total, Petro-Nor a déclaré, au travers de ses actionnaires, qu’elle dispose de 25% de RO. Aussi, le site de SOSP –Sénégal Offshore sud profond-, que le gouvernement a annoncé comme libre sur son document cité plus haut, Petro-Nor-APC a déclaré détenir ce bloc de recherches. Avec ces révélations, ce collectif citoyen des Sénégalais de France interpelle le gouvernement à plus de transparence. Comme l’exige l’ITIE, qui appelle ses membres à plus de transparence dans la gestion des produits extractifs des Etats, le bloc SOSP aurait dû bénéficier d’un décret de renouvellement en 2017.

Parce que, lorsque l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, signait le décret d’octroi de ce bloc à l’APC de Frank Timis, le 25 octobre 2011, il y était stipulé que le contrat connaitrait deux renouvellements possibles. Trois ans et deux ans et demi. Mais, depuis lors, les gouvernements de Macky Sall n’ont jamais rendu public de décret signé dans ce sens. Et l’opinion est sans information l’a dessus. « Quand on sait que la compagnie de Franck Timis est, aujourd’hui, liée aux Emiratis qui sont 5 ou 6 ème importateur mondial, et que ces derniers ont des intérêts en Gambie, il y a de quoi exiger de la transparence de Macky Sall», a averti Boubkeur Bengelloun.