Affaire Petro-Tim : « Des Ige ont fuité le rapport en guise de protestation »

La saisine du Parquet général dans l’affaire de la BBC et du rapport de l’Ige connait de nouveaux rebondissements. Selon L’AS, au-delà de Nafi Ngom Keïta, plusieurs inspecteurs généraux d’État soupçonnés d’avoir fuité des documents sont dans le viseur de la justice et du Palais. Il leur est reproché d’avoir fuité des informations confidentielles dans la presse et les réseaux sociaux.

Face à la banalisation de leur prestigieux corps, des Ige auraient fait fuité le rapport en guise de protestation. Pour rappel, la cooptation du Directeur général de l’École nationale d’administration (Ena) Cheikh Awa Balla Fall, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Guédiawaye qui avait échoué au sélectif concours, avait suscité un malaise chez les Vérificateurs.