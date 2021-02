Me Abdou Dialy Kane, avocat de Adji Sarr, brise le silence. Il se prononce pour la première fois sur ce dossier qui occupe l’actualité depuis plusieurs semaines.

«J’ai gardé le silence parce que je considère que je suis un avocat. Et, à ce titre, je ne plaide pas mes dossiers sur la place publique. Mon seul interlocuteur, c’est le juge. Et, tout ce qui se dit à travers les antennes de radio et les chaines de télévision ou la presse écrite n’intéresse pas le juge», a d’emblée expliqué la robe noire dans les colonnes de « Les Echos ».

L’avocat de Adji Sarr déclare que le pouvoir n’a aucun lien avec ce dossier et l’affaire n’a aucune connotation politique. «Comment alors soutenir que derrière cette affaire, il y a la main du pouvoir ? C’est inconcevable. Et si c’est moi, Me Abdou Dialy Kane qui le dis je crois qu’on doit me croire dans la mesure où je ne suis pas un avocat du pouvoir. Je défends juste une cause que je considère comme étant juste. Parce que tous les citoyens ont droit à l’accès à la justice», dit-il.

Quant à la défense du dossier, l’avocat se dit confiant : «Nous sommes totalement confiants par rapport à ce dossier. Il est vrai que Monsieur Ousmane Sonko est une personnalité politique, mais devant la justice, sa qualité de personnalité politique n’aura aucun pesant d’or. Les juges ne vont pas s’intéresser à cet aspect. Tout ce qui va les intéresser, ce sont les faits et le droit. Les faits, c’est que notre cliente a été victime d’un viol et nous disposons de toutes les preuves de l’existence de ce viol», indique-t-il.

Il dit avoir rencontré sa cliente. Mais, il n’a pas voulu divulguer le lieu où se trouve sa cliente car, dit-il, «elle fait l’objet de menaces de mort en permanence».