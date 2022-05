Une pétition de soutien à Idrissa Gana Gueye a été lancée, hier soir, par le collectif « Non à l’hétérophobie », composé d’intellectuels sénégalais. A l’heure actuelle, ladite pétition a enregistré plus de 13000 signataires. Interpellé par Seneweb, l’initiateur, Mamadou Thiam, est revenu sur les motivations du collectif « Non à l’Hétérophobie » qui prône la tolérance et le respect des différences.

“Nous sommes dans un monde globalisé mais avec une diversité de culture et de parcours historique. Paradoxalement, certains ignorent de plus en plus les notions de différences culturelles, de respect de l’autre et de tolérance. Le cas Idrissa Gana Gueye est symptomatique de cette dérive qui tire sa source d’une approche auto-centrée , européo-centrique de l’Occident”. Poursuivant, l’expert en management spécifie les objectifs de cette pétition : « Nous avons dès lors jugé important que des voix du Sud s’élèvent et: