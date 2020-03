Affaire faux médecin : Un responsable de l’Apr dénonce une « machination » contre…

Réagissant suite à ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Amadou Samba, du nom du présumé faux médecin arrêté, il y a quelques jours, un responsable de l’Alliance pour la République (Apr) déplore ce qu’il qualifie de « procès d’intention » contre le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

« Cette affaire du faux médecin ressemble à une machination orchestrée par un cercle vicieux », a alerté El Hadj Niang. Ajoutant dans la foulée que « ces forces tapies dans l’ombre veulent effectivement profiter des agissements d’un faussaire pour régler des comptes avec un homme (Abdoulaye Diouf Sarr) qui est en train de se battre jour et nuit avec ses services techniques pour combattre la pandémie du coronavirus dans notre pays ».

A ce titre, le responsable de l’Apr-Yoff pense qu’il est important de faire un arrêt sur images pour avoir une idée claire sur ce dossier.

Car, a-t-il expliqué, « dans les photos, on voit que le sieur Samba porte sa tenue de médecin en 2014 et en 2015, ce qui est bien visible en faisant une lecture des photos postées sur le net. Sur ce plan, les faits sont têtus et les photos parlent d’elles-mêmes ».

« Dans une des photos, fait-il savoir, on voit Samba dans sa clinique avec des visiteurs et cette photo a été bien postée en 2014 », souligne-t-il, rappelant qu’Abdoulaye Diouf Sarr a été nommé ministre de la Santé et de l’Action sociale en septembre 2017, c’est à dire bien après ces faits et ces dates ci-dessus indiquées.

Niang soutient, en outre, que le maire de Yoff a été porté à la tête des cadres républicains en 2019. Par conséquent, conclut ce responsable du parti présidentiel, « aucun rapprochement ne saurait prospérer, toute tentative de rapprochement va chuter comme un château de cartes ».