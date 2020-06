Sedyina Fall alias Boughazaly va bientôt sortir de prison. L’ancien député a pu convaincre le doyen des juges de sa représentativité. C’est une liberté provisoire qui lui a été accordée.

Mes El’hadji Diouf et Clédor Ciré Ly viennent de marquer un point dans la bataille judiciaire qu’ils mènent depuis presque un an pour sortir leur client, Seydina Fall Boughazeli, des griffes de la justice. A en croire des informations parvenues a Kewoulo, « le doyen des juges vient de signer une ordonnance de main levée du mandat de dépôt concernant l’ancien député et responsable APR de Guédiéwaye. »

Avec cette tournure, l’ancien supporter du président Macky Sall va incessamment humer l’air de la liberté. Voisin de chambre de Mamadou Diop Iseg, Seydina Fall Boughazeli est poursuivi pour des délits de détention et de cessions de faux billets de banque.

Pour rappel, le 14 novembre dernier, il avait été piégé par la section de recherches de gendarmerie alors qu’il était venu céder des billets de banque a des gendarmes déguisés en acheteurs.