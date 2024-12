Affaire Barthélemy Dias: Ces précisions de Ngagne Demba Touré qui risquent de tout chambouler

Me Ngagne Demba Touré na pas tardé à porter la réplique suite à la sortie de Barthélemy sur sa radiation de l’assemblée nationale et les rumeurs sur une possible révocation de son mandat de Maire de la ville de Dakar. Le directeur de la SOMISEN et coordonnateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal qui s’exprimait en qualité de secrétaire général de la section Pastef Grand Yoff nationale a affirmé sans laisser aucun doute que le député déchu risque également de perdre son poste de maire de Dakar. Selon lui, si la loi est strictement appliquée, M. Dias ne pourra plus exercer ses fonctions.

L’auditeur du jour a dés l’entame de son face à face avec la presse, préciser que Barthélemy Dias ne peut pas être révoqué en vertu de l’article 135 du Code des collectivités locales, qui exige une condamnation pour un crime alors que Barth’ a été condamné pour un délit dans l’affaire Ndiaga Diouf. Toutefois, le secrétaire général de Pastef Grand Yoff souligne qu’il est possible de déclarer sa démission pour inéligibilité, en s’appuyant sur l’article L. 29 du Code électoral et l’article L.277 du même code .

« L’article L. 29 interdit l’inscription sur les listes électorales à toute personne condamnée à plus de trois mois d’emprisonnement. Or, Barthélemy Dias a été condamné à six mois de prison ferme. Il est donc concerné », a déclaré Me Ngagne. Il ajoute que l’article L. 277 du code électoral stipule qu’un élu en situation d’inéligibilité ou d’incompatibilité peut être déclaré démissionnaire par le représentant de l’État, sauf recours devant la Cour d’appel dans un délai de 10 jours.

Selon Me Touré, la combinaison de ces deux dispositions légales permet à tout électeur de saisir le préfet pour demander la constatation de la démission de Barthélemy Dias. « Si la loi est appliquée dans les prochaines jours, Barthélemy Dias ne sera plus maire de Dakar », a-t-il conclu.