Ils ont été arrêtés suite à leur manifestation devant le camp pénal pour la libération de Guy Marius Sagna. Ils ont finalement été déférés au parquet aujourd’hui vers 12 h. Pour le moment, aucune stratégie de défense n’est adoptée, précise un de leur avocat Me Moussa Sarr qui dit attendre la suite.

‘’Effectivement, les neuf activistes ont été arrêtés le 31 Décembre et mis à la disposition du commissariat central, plus précisément au niveau de la sécurité urbaine. Ils ont été entendus et placés en garde à vue. Après expiration du délai de 48 heures, ils ont été déférés ce matin au niveau du tribunal. On attend la suite que le procureur de la République va réserver à ce dossier. Pour le moment, nous attendons le maître des poursuites’’, déclare l’avocat sur Sud Fm.