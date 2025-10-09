Accord de cessez-le-feu Israël – Hamas : La réaction du Sénégal

Le Gouvernement du Sénégal a salué l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un accord qui, à ses yeux, marque une avancée significative vers l’apaisement des tensions au Moyen Orient et l’allègement des souffrances humaines dans la bande de Gaza.

«Le Sénégal exprime sa reconnaissance aux États-Unis d’Amérique, au Qatar, à l’Egypte et à la Turquie pour leur médiation décisive, ainsi qu’aux acteurs régionaux et internationaux engagés dans la conclusion de cet accord», indique l’État sénégalais dans son communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères.

Ainsi, le Sénégal appelle toutes les parties à un respect strict des engagements pris. Ce, dans un esprit de responsabilité et de retenue, afin de préserver la confiance et de consolider cette dynamique de paix.

En sa qualité de Président du Comité des Nations Unies pour l’Exercice des Droits inaliénables du Peuple palestinien, le pays réaffirme son attachement à une solution juste et durable, fondée sur le droit international et la coexistence pacifique de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la sécurité et la dignité.