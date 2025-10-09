Urgent : Aliou Sall cueilli chez lui par la DIC, selon la RFM

Selon la RFM, Aliou Sall a été interpellé ce jeudi matin à son domicile par des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit dans leurs locaux pour audition.

Si les motifs officiels de cette convocation n’ont pas encore été communiqués, tout porte à croire que cette audition est liée au dossier judiciaire dit Petrotim, qui continue de faire couler beaucoup d’encre.

Aliou Sall, frère cadet de l’ancien président Macky Sall et ancien maire de Guédiawaye, avait déjà été cité dans cette affaire de gestion controversée de contrats pétroliers. Son nom est revenu à plusieurs reprises dans le débat public autour de la transparence et de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal.

L’évolution de cette audition est suivie de près. Nous y reviendrons…