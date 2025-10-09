La Journée mondiale de la santé mentale sera célébrée demain vendredi 10 octobre 2025. Cette année, le thème choisi par l’Organisation mondiale de santé (OMS) est “Accès aux services de santé mentale lors de catastrophes et d’urgences”. L’objectif est de souligner l’importance d’élargir l’accès aux soins de santé mentale en période de crise, que ce soit lors de catastrophes naturelles, de conflits ou d’autres urgences, afin que personne ne soit laissé pour compte.

Au centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès, le directeur général, frère André Sène, prépare de façon spéciale la célébration de cette journée. Pour que cet événement soit un grand succès, il a tenu, ce jeudi, une caravane dans la ville de Thiès pour inviter les populations à venir prendre part à cette cérémonie qui se déroulera dans les locaux du centre.

Le frère Sène a annoncé que cette journée sera marquée par une sensibilisation contre la stigmatisation des malades mentaux. “Aujourd’hui, pour des raisons culturelles, le malade mental est toujours vu comme quelqu’un qui est exclu de la société. Alors que tel n’est pas le cas. Le déficient mental est une personne qui doit récupérer sa dignité, parce qu’il est un malade comme tout autre. Donc, il faut le reconnaître et le traiter comme tel. Il ne faut pas fuir un malade mental, il faut l’intégrer pour qu’il retrouve sa place dans la société. Cela passe par une prise en charge et c’est ce que nous faisons à Dalal Xel, a dit le frère Sène.

Lors de cette journée, il sera organisé une consultation gratuite et des activités de sensibilisation dans les écoles, en collaboration avec l’inspection d’académie de Thiès. “Nous allons profiter de cette occasion pour parler avec les parents des malades et leur donner des outils nécessaires de sensibilisation afin qu’ils puissent mieux prendre en charge les malades mentaux. Puisque le malade passe la plupart du temps dans sa famille, celle-ci doit être autour de lui pour l’accompagner et l’aider à sortir de ces difficultés-là”, a-t-il fait savoir.

Le directeur du centre de santé mentale Dalal Xel a aussi informé que sa structure manque d’accompagnement du point de vue des ressources humaines et du financement. “Il nous manque des psychiatres et des infirmiers spécialisés en psychiatrie. C’est notre souci le plus urgent, parce que nous prenons en charge beaucoup de malades, entre Thiès, Bambey, Mbacké, Louga et Richard-Toll”, plaide-t-il, tout en espérant un appui du nouveau gouvernement.