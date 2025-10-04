Un cas guéri de la Fièvre de la vallée du rift a été enregistré dans la région de Matam où quatre cas suspects ont été détectés dans l’entourage de la famille du premier patient, a indiqué, vendredi, Docteur Moustapha Faye, Directeur régional de la santé (DRS).

“Un cas guéri a été découvert dans le district de Thilogne, au poste de santé de Agnam Civol grâce à la surveillance sentinelle, appelée réseau Catest. C’est une fille de cinq ans qui s’était présentée à ce poste de santé avec des symptômes pseudo grippales. Des prélèvements ont été faits par la suite à la recherche d’arbovirose et de fièvre hémorragique”, a expliqué le médecin.

Selon l’APS, Dr Faye prenait part à une réunion du Comité régional de gestion des épidémies, en présence des autorités administratives et des acteurs de la santé.

Il a ajouté que les résultats du test sont revenus positifs à la fièvre de la vallée du Rift le 30 septembre dernier, lui faisant dire que « la région de Matam est en épidémie ».

Des investigations ont été ensuite menées pour découvrir quatre cas contacts symptomatiques dans la famille, mais aussi 300 cas similaires trouvés lors du dépouillement du registre de consultation dans sept postes de santé de la zone des Agnam.

« Des prélèvements ont été faits à cet effet pour voir s’ils présentent ou présentaient cette maladie de la fièvre de la vallée du Rift », a-t-il soutenu.

Pour la prévention, Dr Faye a signalé qu’elle est axée sur la lutte anti-vectorielle, dans la mesure où la principale voie de transmission de la maladie est le moustique, tout en évitant la transmission directe notamment la manipulation d’animaux malades avec l’entretien, la traite du lait et le dépeçage des animaux.

De son côté, le Directeur régional de l’élevage, Docteur Ousmane Fall, a précisé que la maladie est une zoonose, c’est à dire transmissible des animaux aux humains et l’inverse dans certains cas.

« Le dispositif de surveillance a été renforcé dès la découverte de cas dans la région de Saint-Louis. Depuis un moment, tous les cas suspects ont été prélevés dès qu’on nous signale des avortements denses de troupeaux, en se déplaçant sur le lieu pour des prélèvements envoyés aux laboratoires », a déclaré Dr Fall.

Selon lui, des suspicions ont été signalées dans le département de Ranérou, dans la commune de Houdallay, mais aussi dans celle de Nabadji Civol, une commune du département de Matam.

Il a fait savoir que des prélèvements ont été faits et les résultats sont attendus dans les prochains jours, rapporte l’APS.