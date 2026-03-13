Accès au foncier : APIX et la GIZ lancent un partenariat stratégique pour un Guichet Unique de l’investissement

L’Agence de Promotion de l’Investissement et des grands Travaux APIX SA et le Bureau régional de la GIZ Sénégal, Guinée, Gambie, Cabo Verde et Guinée Bissau ont signé, ce jeudi 12 mars 2026, une Convention de partenariat qui ouvre une voie nouvelle portant élaboration d’un cadre réglementaire de mise en place d’un Guichet Unique foncier pour l’Investissement.

Cette signature marque une étape décisive dans la réalisation d’un projet ambitieux pour faciliter l’accès au foncier sécurisé. Faut-il le rappeler les difficultés d’accès à un foncier sécurisé constituent l’un des principaux goulots d’étranglement pour la réalisation des projets d’investissement. Avec seulement 6% de terrains qui font l’objet de délibération formelle sans compter les longues procédures et les délais prohibitifs qui rendent l’accès au foncier aux investisseurs impossibles.

L’Etat du Sénégal à travers APIX SA, veut trouver des solutions durables au profit des investisseurs. Pour sa part, le Directeur Général de APIX-SA M. Bakary Séga BATHILY estime.

Que « le guichet unique pour l’investissement est donc une réponse opérationnelle à cet impératif. Il sera l’interface privilégiée entre les investisseurs et l’administration permettant de centraliser les démarches foncières, de réduire les délais et de garantir la traçabilité et la transparence des procédures ».

L’expertise de la coopération Allemande à travers le projet SEEN SUUF n’est plus à démontrer car elle s’est illustrée comme une source d’inspiration pour agir avec méthode, concertation et persévérance avec tous les acteurs.

Cet accord qui définit le cadre de collaboration et les engagements de chacune des parties engage l’expertise financière, les ressources humaines, l’écosystème de l’investissement et le leadership de APIX porté par la Direction Générale.

S’adressant à ses hôtes du jour, Monsieur Bakary Séga BATHILY est convaincu que « la question foncière ne peut être résolue par une seule institution. Elle appelle une démarche collaborative, inclusive qui intègre les collectivités territoriales, les services de l’Etat, le secteur privé, la société civile ».

APIX-SA a pris des engagements forts devant Son Excellence Monsieur Kai BALDOW, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Sénégal qui s’est réjoui de cette coopération dynamique entre nos deux pays et devant Madame la Directrice résidente de la GIZ au Sénégal, KATJA ROECKEL pour tout mettre en œuvre pour l’opérationnalisation du guichet unique foncier pour l’investissement, de la mise à disposition des ressources nécessaires à la vulgarisation du dispositif auprès des parties prenantes.

Les deux institutions s’engagent ensemble à faire du guichet Unique Foncier pour l’investissement un catalyseur du développement économique et territorial du Sénégal.