Réseau LGBTQ et Journalisme : « Sandra », issu d’une famille religieuse, tombe entre les mains de la gendarmerie

La poursuite des investigations de la gendarmerie nationale, sous le commandement du Général Martin Faye, a conduit à l’interpellation d’un troisième suspect dans l’affaire du réseau de présumés homosexuels impliquant un célèbre journaliste d’une chaîne de télévision internationale, selon des informations exclusives de Seneweb. L’étudiant E.S.D., 25 ans, dit « Sandra », issu d’une famille religieuse, a été déféré ce jeudi 12 mars 2026 au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar pour acte contre nature.

Tout part de la procédure initiale engagée contre le Franco-Sénégalais S.G. Preira et l’étudiant sénégalais O. Sall, tous deux déférés depuis quelques jours par la Brigade de recherches (BR) de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH, entre autres chefs d’accusation.

L’exploitation de leurs téléphones portables a révélé l’existence d’un réseau plus large, laissant apparaître des liens communs et une possible appartenance à des lobbies LGBTQ.

C’est l’analyse approfondie du téléphone d’O. Sall, confiée au Centre national de lutte contre la cybercriminalité (CNLC), qui a permis aux hommes du major Tine, chef de la BR de Dakar, de remonter jusqu’à E.S.D. Les enquêteurs ont intercepté des discussions entre les deux hommes dans lesquelles E.S.D., alias « Sandra », assumait son appartenance à la communauté LGBTQ et s’apprêtait à fixer un rendez-vous à O. Sall en vue de passer à l’acte. Il a été interpellé à son domicile.

La fouille de son téléphone portable a été accablante : images et vidéos à caractère homosexuel, dont certaines dans lesquelles il reconnaît être l’auteur, ainsi que de nombreux échanges avec des membres du milieu LGBTQ.

D’autres vidéos d’actes contre nature, dont les visages sont masqués mais dont la morphologie d’un acteur semble lui correspondre, ont également été retrouvées. Il nie en être l’auteur, soutenant les avoir conservées dans le seul but d’attirer et d’escroquer des personnes homosexuelles.

Lors de son audition, E.S.D. reconnaît avoir fait la connaissance d’O. Sall, dit « Zoman », sur TikTok, avant de poursuivre leurs échanges sur WhatsApp. Il affirme ne pas être homosexuel et soutient avoir entretenu ces discussions uniquement pour soutirer de l’argent à ce dernier, voire le piéger en lui tendant un rendez-vous. Concernant les vidéos intimes le mettant en scène, il déclare les avoir réalisées pour son usage personnel et nie les avoir partagées.

« Le souhait de subir des opérations pour devenir transgenre »

Il reconnaît par ailleurs avoir été mis en contact, via O. Sall, avec un certain Maxim, ressortissant étranger désireux de financer une opération de changement de sexe. Un groupe WhatsApp aurait été créé entre les trois individus, que E.S.D. affirme avoir rapidement quitté. Il admet cependant avoir perçu de Maxim la somme de 40 000 F CFA, alors qu’il se trouvait au Maroc, pour l’achat d’un billet en vue du match Sénégal — Mozambique. Il nie avoir jamais rencontré physiquement ni Zoman ni Maxim, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Le test de dépistage du VIH pratiqué sur le mis en cause est revenu négatif. Les vidéos, images et captures d’écran extraites de son téléphone ont été placées sous scellé et versées à la procédure. Les indices réunis au terme de l’enquête ayant été jugés graves et concordants, E.S.D. a été déféré ce jeudi 12 mars 2026 devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, pour acte contre nature prévu et réprimé par l’article 319 du Code pénal. Il rejoint ainsi en détention S.G. Preira et O. Sall, les deux premiers suspects de cette affaire.