Mamadou Sow, surnommé Mama Laye , est mort dans des circonstances tragiques. Ce vendeur d’œufs de 41 ans a succombé à ses blessures à l’hôpital après avoir reçu un coup de couteau au cou au cours d’une agression perpétrée par quatre gaillards.

Le drame est survenu ce dimanche matin, peu après 7 heures, à Pikine Texaco. La victime venait d’arriver à son lieu de travail. Pris de court par ses agresseurs, Mama Laye a opposé une farouche résistance aux malfaiteurs, qui essayaient de lui arracher sa sacoche contenant 900 000 francs CFA.

Devant la difficulté d’atteindre leur objectif, un des voleurs dégaine son couteau et le plante au cou du commerçant. Alors que ce dernier se tortille de douleur, les malfaiteurs ramassent son téléphone et fondent dans la nature.

D’après Les Échos, qui a rejoué le film de l’agression dans son édition de ce lundi, Mama Laye a été abandonné baignant dans son sang. Transporté à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, le vendeur d’œufs décédera sur place sous les yeux de son frère, qui était à ses côtés lors de son évacuation.

Ce dernier se rendra par la suite au commissariat de Thiaroye pour informer du décès de Mama Laye, renseigne le journal. En attendant les résultats de l’autopsie, qui sera pratiquée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, d’après la même source, les enquêteurs ont constaté que la victime présente «une blessure ouverte et profonde au niveau du cou».