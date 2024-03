8mars au delta du saloum: LSD investit en faveur des femmes pour la justice climatique

L’ONG Lumière Synergie pour le Développement( LSD ) et ses partenaires ont célébré la journée internationale des droits des femmes à Mar Lothie avec les femmes du Delta du Saloum, de Bargny et de Dakar, réunies pour célébrer leurs succès dans la lutte pour la Justice Climatique ,le respect de leurs droits et échanger sur les défis à relever.

l’ONG Lumière Synergie et Développement LSD a célébré la femme selon son entendement. Elle a organisé un atelier d’échange et de sensibilisation regroupant les femmes du delta du Saloum, de Bargny et de Dakar. L’objectif c’était de les sensibiliser sur enjeux et les défis climatiques .

C’était aussi une occasion pour analyser les impacts spécifiques de la crise climatique sur les femmes en mettant en lumière leur vulnérabilité et leurs besoins. L’ expérience de LSD sur les femmes a été d’analyser les leçons apprises ,les défis et succès, toute fois identifier les opportunités et renforcer leur leadership pour qu’elles puissent porter le plaidoyer .

Dans l’importance d’investir sur les femmes affectés p en période de crise climatique ,il fallait partager l’expérience de LSD sur l’autonomisation des femmes selon Aby Dia la chargée de projet de l’ONG LSD.

Les femmes des iles Mar ont bénéficié d’un atelier de deux jours à Ndagane dans la commune de fimela . Elles étaient 3O femmes à être formées sur la justice climatique , les enjeux et défis liés à l’exploitation du pétrole au tour du bloc de Sangomar ,les 9 et 10 Mars , après l’organisation du 8 Mars à Mar Loth.

Dans la même optique ,l’objectif c’était de mobiliser et sensibiliser les associations de femmes vivant dans les iles du saloum sur l’historique, le concept et les problématiques liés à la crise problématiques puis ce que les femmes de Mar Loth s’activent sur la protection de l’environnement à travers la régénération de la mangroves et la transformation des produits halieutiques.

A l’occasion de la célébration de la femme , LSD avec le soutien de women africa a remis un fonds revolving de 2450 dollars aux femmes qui s’activent dans la transformation de poissons à Khelkom et Bargny affectées par la centrale à charbon de Sendou et championnes dans la lutte contre l’injustice climatique en Afrique.

Ces femmes ont été aussi formées sur le droit de dire NON en matière environnementale .