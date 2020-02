A Touba, une femme qui se nomme Astou Lô est mort après avoir consommé un médicament en poudre de la médecine traditionnel. Son mari revient sur les faits.

« Après avoir après préparé le petit déjeuner, elle m’a fait savoir qu’elle ne se sentait pas bien à cause d’un médicament en poudre qu’elle a but. Lorsqu’elle a commencé à vomir, nous l’avons évacué à l’hôpital. Et c’est par la suite qu’elle a rendu l’âme… »

Ecoutez !