Birahim Seck a révélé, ce mercredi, que la rondelette somme de 5 milliards francs de Cfa, destinée au programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires, a été déposée dans le compte d’un haut fonctionnaire de l’Etat. Une information grave, selon Moustapha Diakhaté, qui interpelle le gouvernement.

«La gravité de cette information appelle une réaction diligente du gouvernement du Sénégal et des autorités judiciaires pour édifier le peuple sénégalais quant aux tenants et aboutissants de cette affaire», indique-t-il dans une tribune publiée sur sa page Facebook.

Et pour protéger les lanceurs d’alertes, il propose : «Dans le cadre de la politique de bonne gouvernance et de moralisation de la vie publique, il serait pertinent de doter les lanceurs d’alerte d’un statut leur permettant de saisir directement le doyen des juges pour l’ouverture de poursuites judiciaires.»