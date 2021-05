36e journée Liga : Le Barça gâche tout contre Levante (3-3)

Il faut croire que le Barça ne veut pas être champion d’Espagne. Le mérite-t-il, tout simplement ? Longtemps, ce mardi soir, à Valence, le club catalan a mené au score contre Levante, ce qui lui permettait de prendre provisoirement la tête du classement de la Liga.

Mais, comme souvent cette saison, après avoir manqué l’occasion d’être leader en perdant face à Grenade (1-2), fin avril, et en faisant nul contre l’Atlético (0-0), samedi dernier, il a mal géré et n’a ramené qu’un point. Ce qui est loin d’être suffisant, à deux journées de la fin, pour espérer être titré.

Entre coups de génie et trous d’air, cette rencontre résume parfaitement la double impression dégagée par les Barcelonais cette saison. Ils ont très bien démarré, avec ce pressing, cette possession et ces vagues sur la cage adverse. Seulement, dès les cinq premières minutes, Pedri a mangé la feuille en gâchant deux énormes occasions à bout portant (2e et 5e). Il pourra les regretter.

Étonnamment, la solution est venue de Messi, qui s’est couché en pleine surface pour claquer un ciseau imparable (25e) sur un centre de Pedri. Libéré, comme ses coéquipiers, ce dernier a ensuite doublé la mise (34e). Le plus dur semblait fait. Sauf que, comme souvent, le club blaugrana s’est relâché. En à peine trois minutes, grâce à Melero (57e) et Morales (60e), Levante est revenu. Il a fallu un grand Ousmane Dembélé (voir plus bas) pour repasser devant (64e). Et s’éviter une nouvelle désillusion ?

Non, le Barça a été incapable de verrouiller son succès et Leon est venu égaliser (83e). Pour de bon, cette fois. Les Barcelonais ne mettront donc pas la pression sur l’Atlético, qui joue mercredi soir contre la Real Sociedad, et le Real, en déplacement à Grenade jeudi.

