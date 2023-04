Jérusalem: Le Maroc condamne l’attaque menée par la police israélienne sur la mosquée Al-Aqsa.

Le Royaume du Maroc a fermement condamné la prise d’assaut par les forces israéliennes de la sainte mosquée Al-Aqsa et l’attaque et la terrorisation des fidèles pendant le mois sacré du Ramadan.

En effet, le Royaume chérifien , dont le Roi Mohammed VI préside le Comité Al-Qods, a souligné la nécessité de respecter la situation juridique, religieuse et historique d’Al-Qods et des lieux saints et d’éviter les pratiques et violations qui détruiraient toutes les chances de paix dans la région.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Royaume du Maroc a affirmé son rejet de telles pratiques, qui ne feront qu’accroître la complexité et la tension de la situation dans les territoires palestiniens occupés et saper les efforts visant à atteindre le calme et rétablir la confiance.