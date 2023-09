la maison de l’espoir a vu le jour. Un centre d’accueil pour enfants mais aussi un héritage pour toute la jeunesse SÉNÉGALAISE et AFRICAINE.

“Quand j’étais petite mon plus grand rêve était de construire une maison pour les enfants, avec les racines de l’espoir nous avons réalisé et INAUGURÉ ce dimanche 10 septembre 2023. La maison de l’espoir est une maison pour les enfants de la rue, les orphelins et les enfants malades. Ils ont aussi un terrain de Football, Tennis et Basketball sans oublier leur jardin potager.