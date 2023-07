A partir du mois d’août 2016, je lance le débat économique avec Macky SALL comme il l’a demandé. Tous les mardis, je poserai la question économique de la semaine (la QES TEKKI). Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.

Questekki 363 du mardi 11 juillet 2023

Macky SALL et sa coalition BBY ont cédé à la dernière minute pour respecter notre constitution et renoncer à une troisième candidature illégale. Il y a la production du gaz naturel qui commence vraiment en 2024. Il y a aussi le dossier en justice de Frank Timis et Aliou SALL, mais aussi les enquêtes en cours aux États-Unis.

Tout cela a poussé Macky SALL à s’accrocher jusqu’au bout au fauteuil. Il a cédé sous la pression intérieure et extérieure. L’enjeu est aussi géostratégique. Le marché mondial du gaz naturel est très particulier.

Les acteurs mondiaux sont le Qatar, la Russie notamment et ils s’intéressent au Sénégal bien sûr. La présidentielle de 2024 les préoccupe. Sans doute aussi la Grande Bretagne dont les compagnies sont en première ligne dans l’exploitation. Face à ces puissants acteurs, les politiciens sénégalais très peu patriotes et cultivés, accrocs à la prédation des ressources publiques, constituent une proie facile.

Le regroupement autour du dialogue national “Rocki mi Rocki” de Macky SALL est l’arbre qui cache la forêt. Le gaz naturel appartient au peuple sénégalais. Il faut se préoccuper du peuple pour pouvoir le gérer et se tenir loin des deals qui favorisent les flux financiers illicites. C’est ma position.

Dossier nouveau: En 2024, il faudra une évaluation rigoureuse des comptes publics

On n’a pas le choix: il faut bien avoir une situation précise de la dette publique du Sénégal auprès des PTF, des banques commerciales de la zone UEMOA et des banques étrangères. Il faut aussi avoir une situation des arriérés intérieurs vrais qui ne se limitent pas aux obligations impayées. Il y a enfin les garanties liées aux offres spontanées et les contrats spéciaux du type DSK. Tout cela doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse. Le chiffre de 15000 milliards avancé dans certains cercles doit être vérifié.

Macky SALL a beaucoup endetté le Sénégal et ses liens avec Ron Yaffet, Gaby et Ben Peretz, Simon Bora, Franck Timis l’ont éloigné de la gouvernance sobre et vertueuse ses ministres roulent en Audi, une marque sans concessionnaire au Sénégal.

Alors les ministres en charge des finances ne doivent pas engager la signature du Sénégal dans des dossiers lourds d’offres spontanées ou de dettes commerciales. Le dossier de l’autoroute Dakar Tivaouane ou Ilaa Tivaouane est sur la table avec l’architecte Fakhoury de Côte d’Ivoire.

Mansour FAYE et Moustapha BA doivent faire preuve de retenue, ainsi que le chef de la presse du palais Yoro DIA chargé de justifier l’impossible; lui qui disait que la non candidature de Macky SALL est une question de français.

Mamadou Lamine DIALLO, Président du mouvement Tekki.