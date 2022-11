Les forces de l’ordre sont en alerte maximale depuis l’annonce de la convocation du leader de Pastef dans l’affaire de viol présumé qui l’oppose à une jeune masseuse du nom d’Adji Sarr. Fort de ce constant, Ousmane Sonko a signifié à Macky Sall, qu’il aura honte d’avoir mobilisé toute une armée pour une procédure si ordinaire qui « n’exige ni bruits encore moins des échauffourées ».

La stratégie du maire de Ziguinchor pour contrecarrer « les plans » de Macky Sall c’est d’appeler les jeunes à rester chez eux et de le laisser répondre à sa convocation en compagnie de ses avocats. « Jamais je vais fuir. J ‘irai répondre. Je ne suis pas un poltron comme Macky Sall qui a mobilisé autant de policiers et de gendarmes et après se réfugier à la Ligue arabe ».

« Restez chez vous, et ça sera une honte pour Macky Sall qui a mobilisé toute une armée pour une simple audition, autant de policiers et de gendarmes. Sans compter les primes à payer aux forces de l’ordre. Le pire est que même des policiers en formation ont été déployés sur le terrain pour faire face aux jeunes », a regretté le leader de Pastef, dans une déclaration tenue sur sa page Facebook ce mercredi.

Dans les prochaines heures suivant son audition qui se tiendra demain à 12h, le leader de Pastef informe qu’il fera une déclaration pour décider de la suite de ses activités qu’il compte mener en perspectives de 2024.