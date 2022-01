Diouf Sarr à Hann Bel-Air: ” Avec un budget de 4 milliards, le maire actuel n’a rien fait”

” Le candidat de BBY nous a accueillis et nous a mis au contact des populations. Ce qu’on peut constater, c’est d’abord un travail qui a été effectif, un Benno en bloc qui travaille main dans la main et qui a été durant la période de précampagne à la rencontre des populations pour s’enquérir de leurs besoins et de leurs préoccupations. Ce qui lui a permis d’élaborer son programme et le changement dans « Hann Bu Bess », comme on est en train de travailler derrière Abdoulaye Diouf Sarr pour ” Dakar Bu Bess ” a dit le porte-parole du jour. Seydou Gueye a notifié que ” l’après-midi a été l’occasion de visiter Mariste 1, Mariste 2, Cité Élisabeth, école japonaise. ” Dakar Bu Bess avec Abdoulaye Diouf Sarr, ils y croient. Ils y tiennent. Et aujourd’hui, c’est évident que pour nous, à force de poursuivre le travail, Hann-Bel-Air sera dans l’escarcelle de Benno Bokk Yakar et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr continuera sa progression” dit-il.