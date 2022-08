Dans la commune de Hann Bel air, plus précisément à Yarakh Tableau férail, la plainte d’une jeune fille de 17 ans met à terme le reigne d’un voleur, agresseur et de violeur. Le sieur A.L.S semait la terreur dans cette localité de pêcheurs.

Le surlendemain de la fête de la Tabaski, il s’est introduit nuitamment dans le domicile de la victime vers les coups de 3 heures du matin. Il s’est glissé dans la chambre de la victime et s’est couché auprès de celle ci sur la couche q’elle partageait avec ses soeur.

Le malfrat se promène toujours avec un couteau selon le récit des parents, et de la victime elle même. Le gars a introduit sa main dans la féminité de la petite, ce qui a fait sursauter celle ci et dans la même lancée réveiller la grande soeur de là victime. K.NG de nous dire que:”quand il a introduit sa main dans ma féminité, j’ai crié, et ma soeur m’a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que je voulais aller aux toilettes, et le gars m’a laissé sortir, j’ai escaladé le mur pour aller avertir mes parents sans leur faire courir de risque“.

La mère de celle ci de poursuivre que c’est la grande soeur qui a remarqué l’absence de sa soeur et noté la présence de l’intrus dans la chambre, a couru allumer la lumière de la cours et a avertit ses parents. Le bruit d’une porte qui s’ouvrait à fait sortir le gars de la chambre des jeunes filles, à son tour, il a escaladé et s’est enfuit dans la nuit en oubliant ses clés sur place.

Selon les témoignages recueillis par les reporters de Kewoulo dépêchés sur place, la Badiénou Gokh confirme les dires de la famille. Elle dit que c’est un récidiviste, et que son mari chef de quartier reçoit plusieurs plaintes concernant le gars.

Il faut savoir que le caïd est en ce moment aux mains des autorités, et que les populations demandent que justice soit faite.