Ziguinchor : Un violent incendie déclaré au marché Saint-Maure de Boucotte

Les commerçants du marché Saint Maure des Fossés, situé dans le quartier de Boucotte, ont été surpris par un violent incendie. Selon Mamadou Dieng, commerçant de friperie, son magasin a pris feu vers les coups de 13 heures. Le feu s’est déclaré au moment où les commerçants étaient partis satisfaire à la prière du vendredi.

Mamadou Dieng, à l’instar des autres commerçants, fut surpris par les flammes. Voyant ses voisins qui essayent de limiter les dégâts avec des jets de seaux d’eau, il s’est rendu compte de sa mésaventure. Selon lui, l’incendie s’est déclaré au pire moment possible puis qu’il venait de renouveler son stockMamadou Dieng déclare avoir perdu plus de 12 millions de nos francs. Ce feu ne s’est pas seulement limité au magasin. Car les maisons environnantes aussi ont été touchées par les flammes. Pour le moment, on ignore les causes de l’incendie.

Avec Senenews