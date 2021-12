Noël 2021 : Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle à protéger les enfants vulnérables

Monseigneur Benjamin Ndiaye a invité les fidèles dans son message de Noël à être encore favorables pour divorcer d’avec toute forme de violence, verbale, physique, psychologique, et d’avec tout abus de pouvoir… « Il faut répandre le bien envers des personnes qui appartiennent aux couches les plus vulnérables de notre société. Pensons aux malades, aux personnes porteuses de handicap, aux pauvres de nos quartiers, à ceux qui vivent dans la précarité, aux jeunes en mal d’avenir viable et épanouissement, aux nombreux blessés de la vie, aux enfants maltraités, abandonnés, en manque d’amour, et aux orphelins.

Parlant de sa rencontre à travers Amnesty International Sénégal, avec les membres du bureau de l’association des Albinos du Sénégal, il dira que leur plaidoirie l’a convaincu de son devoir de parler de cette frange de la société en termes d’accueil interne et de protection, surtout quand on pense aux conceptions et aux pesanteurs sociales qui peuvent mettre leur vie en danger. « L’intégration sociale de ces frères et sœurs en humanité nous incombe tous, apportons-leur une aide multiforme dans divers domaines, notamment la santé, la formation, la promotion économique sans oublier l’accompagnement spirituel » dit-il. Et de saluer sur un autre plan, les nombreuses actions menées en direction des enfants par différents organismes et associations, et par l’Etat du Sénégal.

Adultes prédateurs



Selon LaTéranga.info, l’enfant est au cœur de Noël. « Nous devons tous contribuer à la protection et à l’épanouissement de l’enfant. « Comment ne pas déplorer toutes les blessures faites aux enfants à travers des comportements déviants dont se rendent coupables des adultes prédateurs, persécuteurs et sadiques? La presse témoigne régulièrement de drames multiples dont sont victimes des enfants. De telles situations requièrent un véritable examen de conscience, ainsi que des dispositions et des mesures effectives pour que les enfants ne soient plus des victimes négligées », conclut-il.